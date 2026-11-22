Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal Kaymakamlığı Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği'nin yenilenmesi için proje hazırlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek, Kangal ilçesinde bulunan Kangal Kaymakamlığı Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği'ni ziyaret etti.

Şimşek, çiftlikte yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan çevre düzenleme projesi hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt'tan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Anadolu'nun köklü miraslarından olan, güçlü yapısı, cesareti, sadakati ve koruyucu özellikleriyle dünyaca tanınan ırkın safkan ve genetik özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Çiftliğin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve bölgenin cazibe merkezine dönüştürülmesi amacıyla proje hazırlandığını aktaran Şimşek, bu kapsamda mevcut köpek barınaklarının yenilenmesi, 50 yeni köpek yuvasının yapılması, 42 metrekare kapalı alana sahip ahşap serander, 14 kamelya, 520 metrekare çocuk oyun alanı, yaklaşık 5 bin 600 metrekare yeşil alan ve 2 bin 600 ağaç, çalı ve süs bitkisinin yer aldığı kapsamlı bir çevre düzenlemesi planlandığını belirtti.

Şimşek, projenin tamamlanmasıyla çiftliğin hem bu değerli ırkın korunmasına katkı sunan hem de ziyaretçilerin aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği modern bir yaşam ve ziyaret alanına dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.