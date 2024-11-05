Sivas'ta Mesleki Ortaokul Açıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Mesleki Ortaokul Açıldı

Sivas, Türkiye'deki 4 pilot mesleki ortaokuldan biri olarak eğitim vermeye başladı.

05.11.2024 20:03
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- Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta

-Türkiye'de sadece 4 pilot ilde uygulamaya alınan mesleki ortaokullardan biri Sivas'ta eğitim veriyor

SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığı, 4 pilot ilde mesleki ve teknik eğitimi erken yaşlara taşıyarak nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk 4 mesleki ortaokullarından biri Sivas'ta açıldı. Proje, ilk etapta belirlenen bölümlerde eğitim verecek ve her öğrenci ilgi alanlarına göre belirli meslek gruplarında eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimi erken yaşlara taşıma ve öğrencilerin mesleki farkındalık kazanmalarını sağlama amacıyla yeni bir projeyi uygulamaya koydu. "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında bu yaz tatilinde düzenlenen ve "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslarla, meslek liselerinin kapıları ilk kez ortaokul öğrencilerine açıldı. Ortaokul 7. sınıf öğrencileri için ücretsiz sunulan bu kurslar, Türkiye genelinde 18 ilde 271 okulda, 129 modül kapsamındaki eğitimlerle hayata geçti. Konya, Burdur ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 4 pilot ilden biri olan Sivas'taki mesleki ortaokul, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında açıldı. Ortaokul için başvuru yapan 160 öğrenciden 30'u sınavı geçerek eğitim almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu yenilikçi eğitim modeli, gençlerin meslek seçim sürecine erken yaşta başlamasını sağlayarak, öğrencilerin gelecek planlamalarına destek olmayı amaçlıyor.

"Öğrencilerimizin sevinçleri hat safhada"

Bu bağlamda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, "Bu yaz sürecinde Türkiye'de ilk defa meslek liselerimizin bünyesinde 'Beceri Geliştirme Programı' çerçevesinde Zanaat Atölyeleri ile yeni kurslar açıldı. Bakanlığımızın temel amacı; öğrencilerimizin mesleki noktada bilgilendirilmesi, eğilimlerine göre yönlendirilmeleriydi. Bu süreç çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu sürecin neticesinde Türkiye'mizde 4 ilde, bunlardan bir tanesi de Sivas'ımızda olmak üzere meslek liseleri bünyesinde ortaokul açılmış durumdadır. Hakikaten öğrencilerimizin sevinçleri hat safhada. Kısa bir süre olmasına rağmen bu talep duyurulduğunda 160 öğrencimiz başvurmuştu. Şu anda 30 öğrencimizle eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Bu da böyle bir ihtiyacın ne kadar talep gördüğünü gösteriyor. Burada diğer ortaokullarımızda görülen akademik derslerimizin yanı sıra mesleki tanıtımlar, yönelimler, eğilimler doğrultusunda bilgiler veriliyor. Okulu bitirdiklerinde yapacakları tercihler hem öğrencilerimize, hem de velilerimize büyük kolaylık sağlayacaktır. Bugün gördüğümüz tabloda da düne kadar bilgilerinin olmadıkları yeteneklerin ortaya çıkması onların işini kolaylaştıran bir nokta diye düşünüyorum. İleride tüm mesleki liselerin bünyesinde ortaokulların açılması ciddi bir talep görecektir" dedi.

" Teknofest'e yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Vatanımız için teknolojiyi ve bilimi ileri götürmeyi hedeflediklerini belirten Eslem Şimşek, "Burada bilişim üzerine, Teknofest'e yönelik çalışmalar yapıyoruz. Abilerimizin, ablalarımızın yolunda gitme hedeflerimiz var. Teknofest ile birlikte vatanımızı daha da geliştirme hedeflerimiz var. Vatanımız için teknolojiyi ve bilimi ileri götürmeyi hedefliyoruz. Büyüyünce yazılım mühendisi olmayı istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Okulumu çok seviyorum"

Abisinin yolundan ilerlediğini belirten Metehan Yılmaz, "Bu okulu çok seviyorum çünkü bilişime yönelik bir okul. Ağabeyimle beraber burada okuyorum. Ağabeyim lise bölümünde, bende ortaokul bölümündeyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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