Sivas'ta midelerinden bir kilo uyuşturucu çıkarılan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik jandarma operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin midelerinde uyuşturucu tespit edildi. Hastanede yapılan tıbbi müdahaleyle midelerinden 100 parça halinde toplam bir kilo uyuşturucu çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.
Sivas'ta midelerinde toplam bir kilo uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin hastanede çekilen röntgen ve tomografi sonuçlarında midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.
Tıbbi müdahaleyle 2 şüphelinin midesinden 100 parça halinde toplam bir kilo uyuşturucu çıkarıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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