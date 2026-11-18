Sivas'ta midelerinde toplam bir kilo uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin hastanede çekilen röntgen ve tomografi sonuçlarında midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Tıbbi müdahaleyle 2 şüphelinin midesinden 100 parça halinde toplam bir kilo uyuşturucu çıkarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.