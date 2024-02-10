Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Sivas\'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Diriliş Mahallesi'nde L.K. yönetimindeki bir otomobil, kontrolünü kaybederek kaldırımdaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki T.H. ve F.C.A. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. F.C.A'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

10.02.2024 22:43
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Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

L.K. yönetimindeki 58 UD 602 plakalı otomobil, Diriliş Mahallesi'nde kontrolden çıkıp kaldırımdaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü ile araçtaki T.H. ve F.C.A'nın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan F.C.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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İtfaiye, Sivas, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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