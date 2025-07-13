Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Z.G. (61) yönetimindeki 34 RA 6452 plakalı otomobil ile Ş.K. (36) idaresindeki 20 BEH 20 plakalı otomobil, Sevindik-Eskibağ köy yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Z.G'nin kullandığı araçta bulunan O.K. (62) yaralandı.
Yaralı, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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