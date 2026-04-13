Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 28 bin 56 sentetik hap ve 1222 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılardan 2'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli işlem yapıldı.
