Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının araçlarında yapılan aramalarda 8 parça halinde 48 bin 732 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
