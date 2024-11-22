Sivas'ta Yangın Sonrası Matematik Öğretmeni Ölü Bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta Yangın Sonrası Matematik Öğretmeni Ölü Bulundu

Sivas'ın Örtülüpınar Mahallesi'nde bulunan bir dershanede çıkan yangın sonrası, matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu Bulut'un cenazesi hastaneye kaldırıldı.

22.11.2024 06:07
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ÖĞRETMEN ÖLÜ BULUNDU

Sivas'ın merkez Örtülüpınar Mahallesi, Selçuklu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri dershane içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede dershanede sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) ölü bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, Bulut'un bazı günler dershanede oluşturduğu odada kaldığı öğrenildi.

Cafer Başar Bulut'un kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Yangın Sonrası Matematik Öğretmeni Ölü Bulundu - Son Dakika

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