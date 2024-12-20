Sivas'ta Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Sivas'ta etkili olan sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, ağaçların üzerinde de kırağı oluştu.
Sis ve kırağı, Kızılırmak Nehri'nin tarihi Eğri Köprü bölgesinde de etkili oldu.
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