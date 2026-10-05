Siverek-Kahta yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Siverek-Kahta yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te Siverek-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde otomobil şarampole devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hayrettin Akgün (30) yönetimindeki 47 AEV 502 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki Kenan Durmaz (21) ve Yusuf İslam Akdağ (17) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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