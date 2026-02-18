Siverek\'te Pazar Denetimi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince semt pazarında etiket ve tartı denetimi gerçekleştirildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarda satışı yapılan ürünlerde fiyat etiketi kontrolü gerçekleştirdi.

Etiketi bulunmayan esnafa etiket dağıtımı yapılırken, tüm ürünlerde satış fiyatını gösteren etiket bulundurulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, etiket bulundurmayan esnafa yönelik cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Denetimler kapsamında pazar girişine terazi kontrol noktası kuruldu. Vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri belediyeye ait hassas terazilerde tartarak kontrol etme imkanı buldu.

Zabıta Komiseri Kadir Murat Ölçen, fiyat etiketi konusunda uyarı ve denetimlerin sürdüğünü belirterek, amaçlarının vatandaşların ürün fiyatlarını net şekilde görerek bütçelerine uygun alışveriş yapabilmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Semt pazarlarında terazi kontrol uygulamasının da devam ettiğini aktaran Ölçen, vatandaşların gramaj konusunda şüphe duymaları halinde ürünlerini kontrol edebileceklerini kaydetti.