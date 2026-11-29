Siverek'te sağanakta metruk bina çöktü, kapatılan cadde yeniden ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili sağanak sonrası Bağlar Mahallesi Topyolu Caddesi'ndeki metruk binanın üst katı çöktü. İncelemede binanın boş olduğu belirlendi, güvenlik için kapatılan cadde molozların temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak nedeniyle metruk bina çöktü.
Bağlar Mahallesi Topyolu Caddesi'nde bulunan metruk binanın üst katı, etkili sağanağın ardından çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Siverek Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede binanın boş olduğu belirlendi.
Güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatılan cadde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin molozları temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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