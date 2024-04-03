Şanlıurfa\'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahla tehditte bulunan A.İ'nin ev ve eklentileri jandarma tarafından arandı.
Aramada, 3 uzun namlulu silah, av tüfeği, 15 şarjör ile bu silahlara ait 171 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.İ, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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