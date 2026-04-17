Siverek\'teki Öğretmen Saldırı İddiaları Asılsız Çıktı

ŞANLIURFA Valiliği, Siverek ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu'nda bir öğretmenin bıçakla saldırıda yaralandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bugün saat 12.40 sularında Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi, okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir" denildi.