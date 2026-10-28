Sivil Koruma'ya göre iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 46'ya çıktı

Sivil Koruma'ya göre iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 46'ya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanyol basını, Sivil Koruma kaynaklarına dayandırarak iki hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya çıktığını yazdı. Kazada can kaybının 46'ya ulaştığı belirtilirken, açıklamanın Sivil Koruma kaynaklarına dayandığı ifade edildi.
İspanyol basını: Sivil Koruma kaynaklarına göre, iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıktı
Kaynak: AA
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