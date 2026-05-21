Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya geldi. Personelin bayramını kutlayan Dökmeci, personele bayram ikramiyelerini takdim etti.

Bayram öncesi belediye hizmet binasında gerçekleştirilen programda personelle tek tek görüşen Dökmeci, çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Personele teşekkür eden Dökmeci, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmaların ilçeye değer kattığını ifade etti.

Bayramların dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirten Dökmeci, tüm personele aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Program kapsamında belediye personeline 5 bin TL bayram ikramiyesi takdim edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşma programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.