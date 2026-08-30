Sivrihisar\'da Zafer Bayramı Töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sivrihisar Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından kutlama programı, Adliye Sarayı Atatürk Anıtı önünde devam etti.

Törende Kaymakam Yunus Emre Temel, Hava Meydan Komutanı Albay Tamay ve Belediye Başkanı Dökmeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Hava Personel Teğmen Berkay Bozkaya yaptı.

Kutlama programı, Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Metin'in "Akdeniz'e" şiirini okumasıyla sona erdi.

Törene, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.