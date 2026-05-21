Siyasi Partilerden Olağanüstü Toplantı Çağrısı

21.05.2026 20:17
CHP'nin kurultay iptali sonrası birçok siyasi parti olağanüstü toplantı kararı aldı.

(ANKARA) - CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının ardından çok sayıda siyasi parti olağanüstü toplantı kararı aldı. İYİ Parti, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Anahtar Parti, TİP ve DEVA Partisi'nde kritik toplantılar yapılacağı açıklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından siyasi partiler peş peşe olağanüstü toplantı kararı aldı.

Kararın ardından, İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu'nun, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yarın saat 10.00'da olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Antalya'daki programlarını iptal ederek Ankara'ya döneceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da yarın saat 11.00'de yapılacak Olağanüstü Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından saat 12.30'da konuya ilişkin basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başkanlığında saat 21.00'de toplanacağı belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da parti genel merkezinde milletvekilleri ve kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

DEVA Partisi'nde de karara ilişkin toplantı yapılacağı, Anahtar Parti Başkanlık Divanı'nın ise Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında bu akşam saat 19.00'da acil gündemle toplandığı açıklandı.

Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi'nin de karar sonrası bu akşam olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:12
19:55
19:55
19:22
19:19
18:48
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:44:53.
