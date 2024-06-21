Slovak Hükümeti, Çin-Slovak Ortaklığındaki Elektrikli Araç Batarya Fabrikasına Yatırım Yapacak

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BRATİSLAVA, 21 Haziran (Xinhua) -- Slovak hükümeti, Çin-Slovak ortaklığındaki bir elektrikli araç batarya fabrikasına 214 milyon euro (yaklaşık 229,1 milyon ABD doları) yatırım yardımı yapacak.

Slovak hükümeti ülkenin güneyindeki Surany kasabasında bir batarya fabrikası inşa etmek üzere Kasım 2023'te Gotion InoBat Batteries (GIB) şirketi ile mutabakat zaptı imzalamıştı.

GIB, Slovakya'da bir batarya giga fabrikası inşa etmek amacıyla Slovakyalı InoBat şirketi ile Çinli Gotion High Tech şirketi arasında kurulan bir işbirliği projesi.

Slovakya Ekonomi Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, fabrikanın inşası için planlanan yatırım 1,2 milyar euro (1,28 milyar ABD doları) ile Slovakya'nın tarihindeki ikinci en büyük yatırım olarak öne çıkıyor.

Toplam yatırım yardımının 150 milyon eurosu (160,58 milyon ABD doları) sübvansiyon olarak verilirken, 64 milyon euroluk kısmı ise gelir vergisi indirimi olarak temin edilecek.

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sako söz konusu yatırımın ülke için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Sako, "Yatırım, elektrikli mobilite alanındaki konumumuzu güçlendirecek, yeni iş fırsatları yaratacak ve çalışanlarımızın profesyonel gelişimine destek olacak" dedi.

Batarya fabrikasının 2027'de üretime başladıktan sonra 1.300'den fazla istihdam yaratması bekleniyor.