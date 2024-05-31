Slovakya Başbakanı Robert Fico, Hastaneden Taburcu Edildi - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Hastaneden Taburcu Edildi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Hastaneden Taburcu Edildi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğramasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Fico'nun tedavisi evinde devam edecek ve rehabilitasyon süreci takip edilecek.

31.05.2024 14:19
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Slovakya'da 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun, tedavi gördüğü Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'nden taburcu edildiği, tedavisinin evinde devam edeceği bildirildi.

Roosevelt Hastanesi'nden yapılan açıklamada, dün hastanede yapılan son kontrollerde Fico'nun sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği için tedavisinin evinde süreceği duyuruldu.

Açıklamada, Fico'nun evdeki tedavisi kapsamında rehabilitasyon sürecinin de takip edileceği belirtilirken, Başbakan'ın sağlığına tam anlamıyla kavuşmasının zaman alacağı belirtildi.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilmişti.????

Kaynak: AA

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