Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayının saldırısına uğrayan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
BBC'nin haberine göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda, Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayının yol boyunca ilerlediği ve önüne çıkan bölge sakinlerine saldırdığı görüldü.
Ayının saldırıları sonucu bir kişinin omzundan, bir kişinin de başından yaralandığını belirten kasaba yetkilileri, ayının polis tarafından ormanlık alana götürüldüğünü ifade etti.
Slovakya'da son yıllarda bir dizi ayı saldırısı yaşanmış, 2021'deki saldırıysa Slovakya'da son 100 yılda gerçekleşen ilk ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçmişti.
Son Dakika › Güncel › Slovakya'da Ayı Saldırısı: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Şair Dursun Ali Erzincalı ve Sanatçı Umut Mürare'nin performanslarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde sezonun açılmasıyla yamaç paraşütü tutkunları semada süzülme fırsatı buldu. Şehir ve doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşayan spor severler, Kırantepe'nin uygun eğimi ve yakınlığı sayesinde adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kırantepe, başlangıç eğitimi alan kursiyerlere ve deneyimli pilotlarla uçmak isteyen ziyaretçilere de imkan sunuyor. Yamaç paraşütü yapanlar, bu sporun tehlikeli olmadığını ve keyifli bir aktivite olduğunu belirtiyor.
Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin kattaki dairesinin balkon pencerelerine çarparak durabildi. Araç, evin içine girmeden dururken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı incelemek için başlatıldı.
Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilerek oynadığı son 16 maçta galip gelemedi. Ligde sadece 7 puan toplayabilen ve 18. sırada bulunan Giresun ekibi, iç saha maçlarında da istediği performansı gösteremedi. Kendi evinde sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar, 13 karşılaşmada sadece 2 gol kaydedebildi.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu madde tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çanakkale Zaferi'nin yüzüncü yılında, Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destanın Türkiye'nin geleceği için önemli dersler içerdiğine inandığını belirtti.
CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?