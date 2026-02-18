Slovakya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Slovakya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

18.02.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Orta Doğu'da barış için iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin iki devletli çözümden geçtiğini belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Slovakya Haber Ajansına (TASR) göre, Blanar, başkent Bratislava'da Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ila bir araya gelmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blanar, Slovakya'nın, "İsrail-Filistin çatışmasına" iki devletli çözümün destekçisi olduğunu ve barış girişimlerinde rol almak istediğini belirtti.

İki devletli çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Blanar, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun açılış oturumuna "gözlemci" olarak katılacaklarını bildirdi.

Juraj Blanar, "Barış Kurulu'nun hedefinin iki devletli bir çözüm olduğu belirlenirse çok memnun oluruz." dedi.

Bakan Ağabekyan da Slovakya'nın desteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, Gazze'deki durumun kritik olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ağabekyan, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini hatırlatarak, Tel Aviv'in attığı adımların, Filistin'in toprak bütünlüğünü ve iki devletli çözümün pratikte uygulanmasını baltaladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Slovakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:08:29. #7.11#
SON DAKİKA: Slovakya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.