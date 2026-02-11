Slovakya'dan Karadağ'a AB Desteği

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, ikili ilişkileri güçlendirdikleri Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Blanar, resmi ziyaret için bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da mevkidaşı Ervin İbrahimovic ile görüştü.

Heyetler arası görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Blanar, Karadağ'ın AB üyelik sürecinde iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Başta Karadağ olmak üzere Balkanlar'ın batısındaki ülkelerin AB üyeliğini desteklediklerini belirten Blanar, şöyle konuştu:

"Karadağ hedefini gerçekleştirebilir ve 2028 yılında AB üyesi olabilir. Slovakya, Karadağ'ın katılım sürecine yardımcı olmaya hazır. Mükemmel bir yolda olduğunuzu düşünüyorum, karamsarlık ya da şüpheciliğe yer yok."

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic de Slovakya ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, barış, istikrar ve refah gibi Avrupa değerlerini taşıdıklarını kaydetti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da büyükelçilik açma kararı aldıklarını dile getiren İbrahimovic, bunun ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığın göstergesi olduğunu söyledi.

Ülkesinin AB'ye 2028'de tam üye olma konusunda kararlı olduğuna dikkati çeken İbrahimovic, "Bu durumu Avrupa Komisyonu'nun son raporu da teyit ediyor. Geçen yıl 6 müzakere başlığını kapattık, ocak başında ise bir başlık daha kapattık. Süreci dinamik şekilde sürdürüyoruz ve belirlediğimiz hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.