Slovenya'da Uçak Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
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Slovenya'da Uçak Kazası: 3 Ölü

Sis nedeniyle düşen Cessna Skyhawk'ta 3 kişi hayatını kaybetti; uçak futbol sahasına düştü.

17.11.2024 20:46
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Slovenya'nın kuzeydoğusunda etkili olan sis nedeniyle düşen küçük uçakta 3 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Prekmurje bölgesinde panoramik uçuş için havalanan Cessna Skyhawk tipi uçağın yoğun sis nedeniyle düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın bir futbol sahası yakınlarına düştüğü aktarıldı.

Yerel medyadaki haberlerde de uçağın 4 kişiyle havalanmasının planlandığını ancak bu kişilerden birinin son anda uçağa binmekten vazgeçtiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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