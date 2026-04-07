SMA'lı Milli Sporcu Havva Alyurt, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Hedefliyor
SMA'lı Milli Sporcu Havva Alyurt, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Hedefliyor

07.04.2026 14:53
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü'nün SMA'lı milli sporcusu Havva Alyurt, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı ve ülkesine madalya kazandırmayı hedefliyor. Boccia sporu ile ulusal ve uluslararası başarılar elde eden Alyurt, engelli bireylere de cesaret veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt spor Kulübü boccia takımında ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkati çeken SMA'lı milli sporcu Havva Alyurt, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılıp ülkesine madalya kazandırmayı hedefliyor. Boccia ile 2017 yılında bir hocasının tavsiyesi üzerine tanışan 29 yaşındaki Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası Alyurt, kısa sürede önemli dereceler elde ederek 2019'da milli takıma seçildi. Milli sporcu, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alarak 2022'de Polonya'da ve 2024'te Roma'da dünya ikinciliği, aynı yıl Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen World Boccia Cup'ta dünya şampiyonluğu kazandı. Alyurt, son olarak 2025'te Portekiz'in Coimbra kentinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde bronz madalya elde etti.

SMA Tip-2 hastası olan ve doğuştan kolları ile bacaklarında engel bulunan Alyurt, bocciaya başlarken antrenmanlara gitmek istemediğini ancak ailesinin desteğiyle spora devam ettiğini belirtti. Zamanla bu sürece alıştığını ve sporu severek yapmaya başladığını ifade eden Alyurt, boccianın hayatında önemli dönüm noktası olduğunu vurguladı. İlk Türkiye Şampiyonası'na 6 aylık sporcuyken katıldığını ve o dönemde yenildiğini anlatan Alyurt, turnuvada mücadele ruhunu keşfettiğini ve bu deneyimin kendisini motive ettiğini söyledi.

Alyurt, ailesinin desteği sayesinde hiçbir zaman engeline odaklanmadığını, bocciayla birlikte daha disiplinli, sosyal ve mücadeleci bir insan haline geldiğini dile getirdi. Kendisi gibi engelli bireylere inanmalarını ve pes etmemelerini tavsiye eden Alyurt, gelecek hedeflerine de değindi. İlk etapta Avrupa şampiyonluğu, uzun vadede ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmayı amaçladığını belirtti.

Milli sporcunun babası Kurbani Alyurt, kızının spor hayatına destek olmak için 2017 yılında işinden ayrıldığını, zamanla kendisinin de bocciaya başladığını ifade etti. Kızının mutluluğunun kendisi için en büyük motivasyon olduğunu vurgulayan Alyurt, 2027 Avrupa Şampiyonası ve 2028 Paralimpik Oyunları için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel SMA'lı Milli Sporcu Havva Alyurt, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: SMA'lı Milli Sporcu Havva Alyurt, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika
