Smotrich'ten Han el-Ahmer'i boşaltma talimatı
Smotrich'ten Han el-Ahmer'i boşaltma talimatı

19.05.2026 20:22
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köyü Han el-Ahmer'in zorla boşaltılması emrini verdi. Bu adım, E1 Projesi kapsamında bölgeyi kontrol altına alma planının parçası.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin köyü Han el-Ahmer'in zorla boşaltılması talimatını verdiği bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi'nden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, aşırı sağcı Bakan Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ele geçirmek ve "E1 Projesi" kapsamında, Filistin köyü Han el-Ahmer'in zorla boşaltılması talimatını verdiği belirtildi.

Smotrich'in İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdare"ye Han el-Ahmer'in zorla boşaltılması talimatını verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın "Batı Şeria'nın merkez bölgesinin tamamını kontrol altına almak, E1'de inşaat yapmak ve tüm Filistin topluluklarını bölgeden çıkarmayı hedefleyen daha geniş bir hükümet planının parçası" olduğu vurgulandı.

Barış Şimdi Hareketi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Smotrich, yıllardır sadece sahip olduğu küçük toprak parçasında yaşama hakkı için mücadele eden, en savunmasız topluluklardan birini alet ederek Lahey'den ve uluslararası toplumdan intikam almayı amaçlıyor."

Han el-Ahmer'deki evlerin yıkımının gelecek haftalarda gerçekleştirilmesinin beklendiği de aktarıldı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Smotrich, UCM Başsavcısı'nın hakkında gizli tutuklama kararı talep ettiğini söylüyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'nın kendisi hakkında gizli tutuklama kararı talep ettiğini ileri sürerek, bu adıma karşılık gün içinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Han el-Ahmer köyünün derhal zorla boşaltılması talimatını vereceğini duyurmuştu.

Smotrich, UCM Başsavcısı'nın kendisi hakkında gizli bir uluslararası tutuklama kararı talebinde bulunduğu bilgisinin kendisine dün gece ulaştığını iddia etmişti.

İsrailli Bakan, "Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz." ifadesiyle UCM'yi tehdit etmişti.

Haaretz gazetesinin 17 Mayıs'taki haberinde, 3'ü siyasetçi, 2'si askeri yetkili olmak üzere 5 İsrailli üst düzey isim hakkında UCM tarafından gizlice tutuklama emri çıkarıldığı iddia edilmişti.

Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında daha önce tutuklama emri çıkaran UCM'den, söz konusu 5 kişiyle ilgili yeni tutuklama talebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
