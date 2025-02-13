Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.
Aşağıkalamış Mahallesi'nde yaşayan U.Ç. (45) ve M.Ç'den (26) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini ve U.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
M.Ç. Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sobadan Gaz Sızıntısı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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