Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti

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BARTIN'ın Kozcağız beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen Zeki Akküp (65) ile eşi Mukaddes Akküp (65), hayatını kaybetti.

Olay, Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Zeki Akküp ile eşi Mukaddes Akküp, dün akşam saatlerinde sobayı yakıp uyudu. Zeki Akküp'ün oğlu sabaha doğru babasına ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Akküp çiftini hareketsiz halde buldu. Çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki ve Mukaddes Akküp, hastanede hayatını kaybetti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.