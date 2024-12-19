Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme

İzmir'in Beydağ ilçesine sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde Hüseyin K. (52), eşi Ümmü K. (44) ve çocukları Emrah K'ye (22) ulaşamayan yakınları eve gitti. Aile üyelerini baygın halde bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen kişiler, önce Beydağ Devlet Hastanesi'ne, ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.
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