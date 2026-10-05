Sobyanin, Moskova'ya 1 Eylül-5 Ekim'de 9 bin 994 İHA fırlatıldığını açıkladı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, eylül ayının başından bu yana Moskova'ya doğru 10 bine yakın Ukrayna insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, 1 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova ve civarına yönelik 9 bin 994 İHA fırlattığını belirterek, söz konusu İHA'ların büyük bölümünün Rus hava savunma sistemlerince Moskova'ya uzak mesafelerde etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 862 İHA'nın ise hava savunma sistemlerince imha edildiğini ifade etti.