Sofya'da Sıfır Atık Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sofya'da Sıfır Atık Günü Etkinliği

Sofya\'da Sıfır Atık Günü Etkinliği
19.05.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Büyükelçilik konutundaki buluşmada şef Ebru Baybara Demir sıfır atık ve sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle Birleşmiş Milletlerde (BM) kabul edilen "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın eşi Eda Ersek Uyanık'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) üyeleri, Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, büyükelçilik çalışanları ile Bulgaristan'daki Türk toplumundan kadınlar katıldı.

Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, şef Ebru Baybara Demir sıfır atık konusundaki çalışmalarını anlattı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eda Ersek Uyanık, gastronomiyi yalnızca yemek kültürü olarak değil, toplumsal dönüşümün güçlü bir aracı olarak gören Demir'in, sosyal gastronomi şefi ve girişimci kimliğiyle yerel kalkınma, kadın emeği, tarım ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Uyanık, Demir'in kurucuları arasında yer aldığı Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla ata tohumu sorgül buğdayının yeniden üretime kazandırılması ve yerel çiftçilerin desteklenmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, biyobozunur atıkların komposta dönüştürülmesine yönelik projelerle sürdürülebilir tarım ve sıfır atık yaklaşımına katkı sunduğunu ifade etti.

Şef Demir de yemeklerin kaynağını sorgulamaya başladıktan sonra tarım ve sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürütmeye karar verdiğini söyledi.

Demir, "1999'dan bu yana bu işi yapıyorum. Her gün yüzlerce insanın karnını doyuran bir şef olarak, yaptığım yemeğin kaynağını ilk kez 2012 yılında sorgulamaya başladım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği projelerden ilham aldığını söyleyen Demir, "Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlı başına bir devrim. Ardından başlatılan sıfır atık yaklaşımı da çok büyük bir adım." diye konuştu.

Programın sonunda Demir, katılımcılarla birlikte ata tohumu sorgül buğdayından elde edilen unla mantı hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık girişimi kapsamında 2022'de Türkiye'nin öncülüğünde "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Gastronomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sofya'da Sıfır Atık Günü Etkinliği - Son Dakika

Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: ’Beni kesmez’ diyerek 2 ismi reddettim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
RTÜK Tarsus’taki saldırıya yayın yasağı getirdi RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 20:44:07. #7.12#
SON DAKİKA: Sofya'da Sıfır Atık Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.