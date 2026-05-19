Sofya\'da Sıfır Atık Günü Etkinliği

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle Birleşmiş Milletlerde (BM) kabul edilen "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın eşi Eda Ersek Uyanık'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) üyeleri, Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, büyükelçilik çalışanları ile Bulgaristan'daki Türk toplumundan kadınlar katıldı.

Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, şef Ebru Baybara Demir sıfır atık konusundaki çalışmalarını anlattı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eda Ersek Uyanık, gastronomiyi yalnızca yemek kültürü olarak değil, toplumsal dönüşümün güçlü bir aracı olarak gören Demir'in, sosyal gastronomi şefi ve girişimci kimliğiyle yerel kalkınma, kadın emeği, tarım ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Uyanık, Demir'in kurucuları arasında yer aldığı Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla ata tohumu sorgül buğdayının yeniden üretime kazandırılması ve yerel çiftçilerin desteklenmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, biyobozunur atıkların komposta dönüştürülmesine yönelik projelerle sürdürülebilir tarım ve sıfır atık yaklaşımına katkı sunduğunu ifade etti.

Şef Demir de yemeklerin kaynağını sorgulamaya başladıktan sonra tarım ve sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürütmeye karar verdiğini söyledi.

Demir, "1999'dan bu yana bu işi yapıyorum. Her gün yüzlerce insanın karnını doyuran bir şef olarak, yaptığım yemeğin kaynağını ilk kez 2012 yılında sorgulamaya başladım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği projelerden ilham aldığını söyleyen Demir, "Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlı başına bir devrim. Ardından başlatılan sıfır atık yaklaşımı da çok büyük bir adım." diye konuştu.

Programın sonunda Demir, katılımcılarla birlikte ata tohumu sorgül buğdayından elde edilen unla mantı hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık girişimi kapsamında 2022'de Türkiye'nin öncülüğünde "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.