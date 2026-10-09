Sofya Sanat Fuarı kapılarını açtı, 4 Türk sanatçının eserleri sergileniyor - Son Dakika
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Sofya Sanat Fuarı kapılarını açtı, 4 Türk sanatçının eserleri sergileniyor

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Sofya Sanat Fuarı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu yıl üçüncü kez sanatseverlerle buluştu. Sofia Tech Park'ta düzenlenen fuar, 8 ülkeden 27 galeri ve 5 kıtadan 88 sanatçıyı bir araya getiriyor; 4 Türk sanatçının eserleri de 11 Ekim'e kadar sergilenecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sofya Sanat Fuarı, sanatseverlere kapılarını açtı.

Sofia Tech Park'ta düzenlenen fuara, Bulgaristan Kültür Bakanı Evtim Miloshev, Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık katıldı.

Fuarda eserleri sergilenen Türk sanatçı Ardan Özmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda 4 Türk sanatçının eserlerinin yer aldığını söyledi.

Özmenoğlu, diğer Türk sanatçıların Gökhan Tüfekçi, Ali Kotan ve Esat Tekand olduğunu belirtti.

Fuara katılan Ankara merkezli Siyah Beyaz Galeri Direktörü Sera Sade Artukmaç da fuara katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bizim için çok heyecanlı. Bulgaristan'a çok yakınız, komşuyuz. Bu kadar zaman hiç gelmemek ve yaptığımız işi burada göstermemek bizi gerçekten üzüyordu." dedi.

Artukmaç, fuar öncesinde sergilenecek eserlere ilişkin talepler aldıklarını ve satış yapabileceklerini aktararak, etkinliğin Türkiye'deki sanat çalışmalarını tanıtmak ve eserleri yeni koleksiyonerlere ulaştırmak açısından önemli olduğunu söyledi.

8 ülkeden 27 galeri ve katılımcının yanı sıra 5 kıtadan 88 sanatçıyı bir araya getiren Sofya Sanat Fuarı, 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
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