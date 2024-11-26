Soğuğa Meydan Okuyan Kar Banyosu - Son Dakika
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Soğuğa Meydan Okuyan Kar Banyosu

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60 yaşındaki Kadim Alıcı, eksi 10 derecede kar banyosu yaparak soğuğa direncini gösterdi.

26.11.2024 18:29
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Soğuğa karşı direncini kar banyosu yaparak gösterdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki adam dondurucu soğuğa rağmen soyunarak kar banyosu yaptı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki adam, dondurucu soğuğa rağmen soyunarak kar banyosu yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta iki gündür etkili olan kar yağışı kimilerini olumsuz etkilerken kimilerini ise mutlu etti. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Kadim Alıcı, yarı çıplak bir şekilde kar banyosu yaptı. Kara yatan Alıcı, soğuğa karşı olan direncini böyle gösterdi. Eksi 10 derece soğuğa rağmen kar banyosu yapan Alıcı'nın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Alıcı, sabahları 3 kaşık bal yemeden kar banyosunun yapılamayacağını ileri sürdü. Alıcı, "Eksi 10 derece bir soğuk var. Sabahları 3 kaşık bal yerseniz, benim gibi kara girersiniz. Yoksa giremezsiniz" dedi.

Soğuğa Meydan Okuyan Kar Banyosu
Kaynak: İHA

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