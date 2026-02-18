Soğuk Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soğuk Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Soğuk Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor
18.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ahmet Avcı, soğuk havanın kalp krizi riskini artırdığını ve etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, soğuk havada özellikle plak yırtılmasının daha sık görüldüğüne işaret ederek, "Bu da kalp krizinin normalde gördüğümüzden daha fazla görünmesine sebebiyet veriyor." dedi.

Avcı, AA muhabirine, kalp hastalıklarının doğuştan ya da sonradan meydana gelebileceğini söyledi.

Kalp damar hastalıkları ve kalp yetmezliğinin, çok ciddi sonuçlara neden olabildiğini vurgulayan Avcı, en ölümcül, erken teşhis edilmesi gereken ve ömür boyu takip edilmesi gereken hastalıklar arasında bulunduğunu belirtti.

Kalp hastalarını bilgilendirmede özenli davrandıklarını dile getiren Avcı, "Özellikle soğuk havada damar sisteminde kasılma dediğimiz durum gerçekleşiyor. Bu durumda hem kalp atışı sayısında artış hem de kan basıncında yükselme oluyor. Dolayısıyla bu hastalarımızda soğuk havanın etkisiyle kalp krizi oranında artış görüyoruz. Ayrıca kalp damarlarındaki plakların yırtılması nedeniyle kalp krizine de sebep olabilmektedir. Dolayısıyla soğuk havada özellikle plak yırtılmasını daha sık görüyoruz. Bu da kalp krizinin normalde gördüğümüzden daha fazla görünmesine sebebiyet veriyor." ifadesini kullandı.

"Tok karnına soğuk havada kalınmaması" uyarısı"

Yazın havanın ısınmasıyla damarlarda genişleme olurken, soğuk havalarda da aksine kasılma gerçekleştiğini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Kasılma da kalp krizi riskini artırıyor. Hastalarımıza yemek yedikten sonra tok karnına soğuk havada bulunmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü kalbin yükü önemli düzeyde artıyor. Kalp hastalarının özellikle sıfır dereceye yaklaşan ya da eksi derecelerdeki soğuk havada giyecekleri kıyafetlerin vücudu soğuktan koruyacak şekilde olması gerektiğini, yürümek zorunda kalındığında rüzgara karşı değil, rüzgarı arkalarına almalarını, mümkün mertebe kontrollü hareket etmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde kalbin iş yükü artıyor, bu durum da kalbe ait şikayetleri artırıyor. "

Avcı, kalp damar sağlığının önemli olduğunun altını çizerek, "Kalp hastalıklarında da insan vücudunun her yerinde olduğu gibi bir denge söz konusu. Kalbin beslenmesi açısından kalbe sunulan kan ve kalbin talebi, bunların arasındaki denge çok önemli. Özellikle damarlarda daralma olduğu zaman, ihtiyaç halinde kalbin damarlara yeterince kan pompalayamaması gerçekleşiyor. Bu da kalbe ait şikayetlerin artması anlamına geliyor. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soğuk Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:33:21. #7.11#
SON DAKİKA: Soğuk Hava Kalp Krizi Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.