Sokak Hayvanları İçin Umut Projesi - Son Dakika
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Sokak Hayvanları İçin Umut Projesi

Şam'da hayvansever Henadi Muhtasıb, sokak hayvanlarına yardım için bir dernek kurdu.

18.05.2025 11:11
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Suriye'nin başkenti Şam'da, hayvansever Henadi Muhtasıb, binlerce sokak hayvanına umut olarak başlattığı bireysel çabayı zamanla kurumsal bir yapıya dönüştürdü.

Şam'ın güneybatısındaki Sabboura bölgesinde, sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olmak amacıyla başlatılan bir girişim, bugün binlerce hayvana güvenli sığınak sunuyor.

Yaklaşık 10 yıl önce, ülkedeki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde sokak hayvanlarının artan mağduriyetine dikkati çekmek isteyen gönüllülerden oluşan bir grup, barınak kurma fikrini hayata geçirdi.

Bireysel çabalarla başlayan hayvan kurtarma faaliyetleri, zamanla organize bir yapıya dönüşerek "Star (Syrian Team For Animal Rescue - Suriye Hayvan Kurtarma Ekibi)" adlı bir derneğe çevrildi.

Şu anda 2 dönümlük bir alanda faaliyet gösteren dernek, yaklaşık 1830 köpek ve 816 kediye barınma, bakım ve sağlık hizmeti sağlıyor.

Gönüllü ekipler, düzenli olarak yapılan saha turlarıyla sokakta yaşayan hayvanlara mama ulaştırıyor.

Ayrıca veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri ve tedaviler gerçekleştiriliyor. Ağır durumda olan hayvanlar ise doğrudan barınağa alınıyor.

Maddi kaynakların sınırlı olması nedeniyle zorluklar yaşayan dernek, daha fazla hayvana ulaşabilmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla uluslararası destek arayışını sürdürüyor.

Sokak hayvanları için umut olan 48 yaşındaki Henadi Muhtasıb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların savaşın ortasında büyüdüğünü ve hayvan haklarını temel bir ihtiyaç olarak görmediğini söyledi.

Hayvanlara karşı şiddetin özellikle çocuklar arasında yaygın olduğunu aktaran Muhtasıb, "Yanlış eğitim ve bilinçsizlik yüzünden birçok hayvan zarar görüyor Bu nedenle çocuklara yönelik eğitim çalışmaları büyük önem taşıyor." dedi.

87 köpekle başlayan yolculuk

Dernek kurma fikrinin, evinin önünde devrik rejim güçlerinin köpeklere açtığı ateşten 87 köpeği kurtarmalarının ardından ortaya çıktığını belirten Muhtasıb, "Bazıları yaşadı, bazıları kollarımda can verdi. Sonrasında onları barındırabileceğimiz bir çiftlik kiraladık. Zamanla derneği yasal olarak kurmaya karar verdik." diye konuştu.

Muhtasıb, dernek kurulduktan sonra toplumda daha fazla görünür olduklarını, kendilerine yaralı ya da zehirlenmiş hayvanlarla ilgili ihbarların geldiğini dile getirdi.

Derneğin karşılaştığı en büyük sorunun maddi yetersizlik olduğunun altını çizen Muhtasıb, "Toplum yoksul, bağışlar çok sınırlı. Eskiden tavuk atıkları ücretsiz verilirdi, şimdi her şey satılıyor. Suyu bile para ile alıyoruz. Kira çok yüksek. İnsanlar da 'Derneksiniz, paranız vardır' diyerek destekten kaçınıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sokak Hayvanları İçin Umut Projesi - Son Dakika

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