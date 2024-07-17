Sokak Hayvanları Yasa Teklifi İçin Ortak Açıklama Yapıldı - Son Dakika
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Sokak Hayvanları Yasa Teklifi İçin Ortak Açıklama Yapıldı

Sokak Hayvanları Yasa Teklifi İçin Ortak Açıklama Yapıldı

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa teklifine karşı Kadıköy'de ortak açıklama yaptı. Açıklamada, kanun teklifinin acilen geri çekilmesi istendi ve tecrit ve katliam yasa teklifinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

17.07.2024 16:31
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa teklifinin TBMM'de görüşüldüğü sıralarda teklife karşı Kadıköy'de ortak açıklama yaptı. Kanun teklifinin acilen geri çekilmesi istenen açıklamada, " Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir toplumsal muhalefete rağmen iktidarın zorla dayattığı tecrit ve katliam yasa teklifi kabul edilemez, kanunlaşamaz" denildi.

Sokak hayvanları yasası olarak bilinen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda bugün görüşülüyor. Teklifin görüşüldüğü saatlerde, Yaşam İçin Yasa ve Hayvan Yaşam Özgürlük inisiyatifleri Kadıköy Süreyya Operası önünde yasaya karşı ortak basın açıklaması düzenledi.

"Toplayamazsın hapsedemezsin öldüremezsin" yazılı pankart açan grup, "AKP elini hayvanlardan çek", "Susma haykır, yaşamak haktır", "Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat" sloganları attı.

"Tecrit ve katliam yasa teklifi kabul edilemez"

Yapılan açıklamada yasanın acilen geri çekilmesi istenerek şu ifadeler kullanıldı:

"Özgürlük ve yaşam hakkı oylamaya sunulamaz, tartışma konusu yapılamaz. Kazanılmış haklar geri alınamaz. Halka rağmen, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir toplumsal muhalefete rağmen iktidarın zorla dayattığı tecrit ve katliam yasa teklifi kabul edilemez, kanunlaşamaz. TBMM'deki tüm milletvekilleri kanlı kanun teklifine karşı 'hayır' oyu kullanmadığı takdirde, Türkiye karanlık bir döneme sürüklenecek, ülke 50 yıl geriye götürülecek ve izi silinmeyecek tarihsel bir leke bırakılarak unutulmayacak bir hayvan katliamını toplumsal hafızaya kazıyacaktır. TBMM bu kaos ortamına izin vermemeli, özgürlük ve yaşam hakkından taraf olmalıdır. Kanun teklifi acilen geri çekilerek hayvanların hak ve özgürlüklerini gözeten, etik ve bilimsel temellere oturan kanunlar üzerine çalışılmalıdır. Çünkü katliam öneren yasa olmaz. Tüm canlıların doğuştan gelen özgürce yaşam hakkı kanunlarla sınırlandırılamaz. Hem insan, hem kent, hem de sokakta yaşayan hayvanların sağlığı ve özgürlüğü için yapılması gereken 5199 sayılı kanunun uygulanması ve uygulayıcıların denetlenmesidir. Yasa geri çekilene kadar yaşam nöbetlerimize devam edeceğimizi, nefrete inat, yaşasın hayat diyeceğimizi tüm kamuoyuna ve meclise duyuruyoruz"

Kaynak: ANKA

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