Sokak Köpeği Kadını Isırdı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeğinin bacağından ısırdığı Zekiye Atasoy (47) yaralandı. Köpeğin saldırısına uğrayan kadının ısırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen Zekiye Atasoy, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı kadın acı içinde feryat edip yardım çağrısında bulundu. Çevredekiler köpeği uzaklaştırdıktan sonra 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atasoy, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kadının ısırılma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.