Sokak Köpekleri Park Halindeki Kamyonete Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokak Köpekleri Park Halindeki Kamyonete Zarar Verdi

Sokak Köpekleri Park Halindeki Kamyonete Zarar Verdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde başıboş sokak köpekleri, park halindeki bir kamyonetin elektrik kablolarını ve plastik aksamlarını parçaladı, 200 bin lira maddi hasara yol açtı. Kamyonet sahibi Ünal Demir, sokak köpeklerinin saldırganlaştığını ve can güvenliğinden endişeli olduğunu ifade etti.

30.01.2025 22:47  Güncelleme: 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde başıboş sokak köpekleri park halindeki kamyonete zarar verdi. Köpeklerin, kamyonetin birçok aksanını parçalayarak 200 bin liralık hasara yol açtığı o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ocak'ta Cide ilçesinde meydana geldi. Çatı ve oluk işleri yapan esnaf Ünal Demir, mesai bitimi yeni kamyonetini iş yerinin önüne park ederek evine gitti. Gece saat 23.16'da başıboş sokak köpekleri, aracın alt kısmında bulunan elektrik kablolarını ve plastik aksamları parçaladı. Sabah iş yerine gelen Demir, kamyonetinin altının parçalandığını gördü. Şoke olan Demir, aracının birileri tarafından saldırıya uğradığını düşünürken, güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğinde aracına köpekler tarafından zarar verildiğini gördü.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Köpeklerin iş için kullandığı kamyonetine zarar vermesi ile hem maddi hem manevi olarak mağdur olduğunu belirten Demir, kamyonetini tamir için servise yolladığını ve 200 bin lira maddi hasar dışında yaptığı işlerinin de aksadığını ifade etti. Cide'de sokak köpeklerinin özellikle geceleri bir araya gelerek çeteleştiğini belirten Demir, "Can ve mal güvenliğimiz yok. Biz de hayvanseveriz ama saldırgan sahipsiz sokak köpekleri için benim başıma gelenin başkalarının yaşamaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Ünal Demir, Kastamonu, Güvenlik, Plastik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Cide, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak Köpekleri Park Halindeki Kamyonete Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak Köpekleri Park Halindeki Kamyonete Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.