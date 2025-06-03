Yurt dışında bir ülkede çekilen görüntüler kan dondurdu. Bir çocuk parkında oyun oynayan çocuklar dehşeti yaşadı.
Sahibinin elinden kurtulduğu düşünülen 2 köpek, parkta oyun oynayan bir çocuğa saldırdı. Kaydırağın üstüne çıkıp çocuğu aşağı düşüren köpekler uzun süre ısırmaya devam etti.
Köpekler tarafından yerde sürüklenen çocuk uzun süre yardım çığlığı attı. Çevredekiler ise köpekleri taş atarak uzaklaştırmaya çalıştı.
Küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlara arkadaşları da şahit oldu. Vahşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı - Son Dakika
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