Söke Belediye Başkanı, Kadın Hakları Günü'nü Kutladı

Güncel

(AYDIN)- Söke Belediye Başkanı İberya Arıkan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadın Belediye Meclisi üyelerine çiçek takdim etti. Arıkan, "Bütün dünya ülkelerinden önce Türk kadınına bu hakkı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde, belediye meclisinin kadın üyelerini unutmadı. Başkan Arıkan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği yasanın kabulünün 90'ıncı yılında, meclis toplantısı öncesinde, kadın meclis üyelerine çiçek takdim etti.

Arıkan, "5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren yasanın kabulünü her yıl 'Kadın Hakları Günü' olarak gururla kutlamaktayız. Bütün dünya ülkelerinden önce Türk kadınına bu hakkı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Kadın Meclis üyelerimiz nezdinde toplumumuzun temel direği olan tüm kadınların 'Kadın Hakları Günü' kutlu olsun" diye konuştu.