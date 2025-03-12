Söke Belediyesi Çocuk Oyun Gruplarını Yeniliyor - Son Dakika
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Söke Belediyesi Çocuk Oyun Gruplarını Yeniliyor

Söke Belediyesi, çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını hızlandırarak, parkların daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağlıyor. Ekipler, arızalı oyuncakları onarıyor ve eksiklikleri gideriyor.

12.03.2025 12:25
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(AYDIN) - Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çocuk oyun gruplarını detaylı bir incelemeden geçirerek bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Söke Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla parklara ilginin artması dolayısıyla çocukların güvenliği için kırılan ve arızalı oyuncakların tamiratına öncelik veriyor.

Çalışmalar kapsamında tespit edilen eksiklikler giderilirken arızalı oyuncaklar onarılıyor, gerekirse yenileri ile değiştiriliyor. Çalışmalarda yıpranan platformlar daha sağlam hale getiriliyor. Oyun alanlarının daha konforlu hale getirilmesi için de gerekli düzenlemeler yapılıyor. Sadece oyun grupları değil, park ve bahçelerde yer alan kamelya ve oturma gruplarının bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, vatandaşlardan parklarla ilgili duyarlı olmalarını ve karşılaştıkları aksaklıkları belediyenin iletişim kanalları aracılığıyla bildirmelerini talep etti.

Kaynak: ANKA

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