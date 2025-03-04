Söke Belediyesi Ramazan Etkinlikleriyle Sanatseverleri Buluşturuyor

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(AYDIN)- Söke Belediyesi, ramazan ayı boyunca devam edecek etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler kapsamında tasavvuf müzik dinletisi yapılacak, oyunlar sahnelenecek.

Söke Belediyesi, ramazan ayı boyunca birbirinden güzel etkinliklerle sanatseverleri buluşturuyor. Efes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikler, her yaş grubuna hitap eden zengin bir programla Sökelilerle buluşacak.

7 Mart Cuma günü Semazen ve Tasavvuf Müziği Dinletisi saat 21.00'de başlayacak. 14 Mart Cuma günü Söke Şehir Tiyatrosu tarafından "Fotoğrafçı" adlı ortaoyunu saat 21.00'de sahneye konacak. 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Kültür Merkezi çocukların olacak. Dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal Demir ile Zafer Kaya'nın sahnelediği "Arkadaşım Ben Geldim" adlı tiyatro gösterisi çocukları ağırlayacak. Yine 22 Mart Cumartesi akşamı saat 21.00'de Geleneksel Türk Tiyatrosu "Karagöz'ün Cehaleti" adlı oyun yine ünlü oyuncu Gülnihal Demir, Zafer Kaya ve Nuri Yiğit'in performansı ile sahnelenecek. 27 Mart Perşembe saat 21.00'de Tiyatro Sotie tarafından sahnelenecek "Koca Bir Aşk Çığlığı" adlı tiyatro oyunu seyircisi ile buluşacak. Sermin Atik Arıkan tarafından yönetilen oyunda oyuncular Yasemin Yavaşoğlu Düz, Gönen Akpullukçu, Hilal Efendi, Sühan Karaçelik sahne alacak.