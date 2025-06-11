Söke Belediyesi Yaz Aylarında İlaçlama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

(AYDIN) - Söke Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle özellikle park, bahçe ve yeşil alanlarda artış gösterebilecek kene ve pire gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Söke Belediyesi İlaçlama Birimi ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Park ve yeşil alanlarda olası kene tutunmalarına karşı düzenli tarama ve ilaçlama yapan ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendirerek müdahalede bulunuyor.

İlaçlama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşların talep ve şikayetlerini 444 21 93 numaralı telefondan ilebilecekleri bildirildi.