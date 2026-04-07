Söke'de İşyurtları Tesisi Açıldı

07.04.2026 17:27
Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Söke'de sosyal tesisin açılışını yaparak rehabilitasyon önemini vurguladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Aydın'ın Söke ilçesinde İşyurtları Kurumu Sosyal Tesisleri'nin açılışını yaptı.

Ayyıldız, 1957'den 2015 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan ve restore edilip sosyal tesise dönüştürülen yapının açılış töreninde Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun önemini anlattı.

Kurumun ceza infaz sisteminde yalnızca üretim yapan bir yapı olmanın ötesinde hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine ve topluma yeniden kazandırılmalarına hizmet ettiğini belirten Ayyıldız, "Burada sunulacak hizmetler yalnızca bir işletme faaliyeti olarak değerlendirilmemelidir. Bu tesis aynı zamanda bir eğitim alanı, bir üretim merkezi ve en önemlisi bir rehabilitasyon ortamıdır. Hükümlü ve tutukluların bu süreçte edindikleri mesleki beceriler, tahliye sonrasında onların istihdama katılımlarını kolaylaştırmakta, topluma uyum süreçlerini güçlendirmektedir. Bu da hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli bir kazanım oluşturmaktadır." dedi.

Ayyıldız, adalet anlayışlarının sadece cezalandırmaya değil, bireyi yeniden topluma kazandırmaya dayandığını vurgulayarak, "İnsan onurunu esas alan bu yaklaşım çerçevesinde üretim, eğitim ve sosyal uyum süreçlerini destekleyen her yatırım büyük bir değer taşımaktadır. Bugün Söke'de hizmete açtığımız bu tesis, bir yandan vatandaşlarımıza kaliteli ve güvenilir hizmet sunacak, diğer yandan da sosyal sorumluluk yönüyle önemli bir işlev üstlenecektir." ifadelerini kullandı.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de bu tesisin, üretim sürecinin sadece atölyelerde kalmadığını, toplumla iç içe bir yapıya dönüştüğünü gösterdiğini söyledi.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ise projenin Söke için önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Açılışa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Kaymakamı Ali Akça ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
