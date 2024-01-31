Söke\'de kaybolan kişinin başı kesik cesedi bulundu, katil zanlısı tutuklandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde kaybolduktan bir ay sonra çuval içerisinde başı kesik cesedi bulunan Şerefettin Akalan'ın (40), katil zanlısı olarak diş hekimi Alper Ö. ile babası H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı. Sorgulamasında cinayeti itiraf eden Alper Ö. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Söke ilçesi Yenicami Mahallesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), geçen 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek üzere evinden çıktı. Akalın'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Akalın'izine rastlanılamadı. 14 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.
BİR AY SONRA ÇUVAL İÇERİSİNDE BAŞSIZ CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çuval içerisinde bir erkeğe ait cesedin başının kesildiği anlaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi.
BALTAYLA SALDIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Jandarmanın ekipleri çevredeki mobese kameraları inceleme aldı. Titizlikle sürdürülen araştırmada cinayet şüphelilerinin özel bir klinikte çalışan diş hekimi Alper Ö. (34), babası H.Ö. (71) ve V.Ö. (39) olduğu tespit edildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ve jandarma ekipleri İzmir'in Torbalı ilçesinde bir adres ile Aydın'ın Söke ilçesinde 3 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde şüpheliler Alper Ö., babası H.Ö. ve akrabaları V.Ö. gözaltına alındı. Sorgulamada Alper Ö., Akalın'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Alper Ö.'nün ifadesinde, kendisine ait arazide tartıştıkları Akalın'ın balta ile kendisine saldırdığını ve yaşanan arbede sırasında öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Alper Ö. tutuklanırken, baba H.Ö. ile V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)
Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında temizlik personeli tarafından bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, ''Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır'' dedi.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelilerin terk ettiği araç Beylikdüzü'nde bulundu.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk.'' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına ''Gündeminiz pek hızlı değişmiş'', ''Gündem bu mu?'' gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu ''Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım'' diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, ''Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir.'' dedi.
Ürdün ve Suriye sınırında ABD üssüne düzenlenen saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'taki İran yanlısı Ketaib Hizbullah örgütü, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, "Gazze'deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz." denilirken, Hizbullah milislerinden ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" olmaları istenildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğunu teyit etti. Hamas'ın askeri kanadına ait tünellere su pompalandığı belirtilirken, İsrail'in eyleminin bölgede nesiller boyunca sürebilecek tatlı su sorununa sebep olabileceği yorumunda bulunuluyor.
Son Dakika › Güncel › Söke'de kaybolan kişinin başı kesik cesedi bulundu, katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?