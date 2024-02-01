Söke\'de motosiklet kazası: Sürücü alev alan kıyafetleriyle ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin alev alması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan sürücü ağır yaralandı.
Albayrak Caddesi Sanayi Sitesi mevkisinde dün yaşanan kazada manevra yapan Mehmet Saydam'ın kullandığı 09 JL 793 plakalı otomobile, Fuat Uyar'ın kullandığı 09 JP 396 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpışma sonrası yan yatan motosikletin deposundan sızan yakıtın tutuşması sonucu başlayan yangın yere düşen Uyar'a sıçradı.
Giysilerini söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Uyar'a çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Vücudunda yanıklar oluşan Uyar, hastaneye kaldırıldı.
Olay, caddedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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