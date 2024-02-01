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Söke'de motosiklet kazası: Sürücü alev alan kıyafetleriyle ağır yaralandı - Son Dakika
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Söke'de motosiklet kazası: Sürücü alev alan kıyafetleriyle ağır yaralandı

Söke\'de motosiklet kazası: Sürücü alev alan kıyafetleriyle ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, otomobille çarpışan motosiklet alev aldı ve sürücü ağır yaralandı. Kazada, motosikletin deposundan sızan yakıtın tutuşması sonucu başlayan yangın sürücüye sıçradı. Vatandaşlar tarafından yardım edilen sürücü, vücudunda yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olay, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

01.02.2024 15:41
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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin alev alması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan sürücü ağır yaralandı.

Albayrak Caddesi Sanayi Sitesi mevkisinde dün yaşanan kazada manevra yapan Mehmet Saydam'ın kullandığı 09 JL 793 plakalı otomobile, Fuat Uyar'ın kullandığı 09 JP 396 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpışma sonrası yan yatan motosikletin deposundan sızan yakıtın tutuşması sonucu başlayan yangın yere düşen Uyar'a sıçradı.

Giysilerini söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Uyar'a çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Vücudunda yanıklar oluşan Uyar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, caddedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Söke'de motosiklet kazası: Sürücü alev alan kıyafetleriyle ağır yaralandı - Son Dakika
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