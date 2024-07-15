Söke'deki Kağıt Fabrikası Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Söke'deki Kağıt Fabrikası Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Söke\'deki Kağıt Fabrikası Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

AYDIN'ın Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, 4. gününde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 23 ilin takviye ekipleriyle birlikte toplam 2 uçak, 4 helikopter, 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personel havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının geniş alana yayılması ve rüzgarın etkisi nedeniyle ekipler zorluklarla karşılaşıyor. Dumandan etkilenen bazı itfaiyecilere ve işçilere müdahale edildi. Yangında şu ana kadar 140 bin ton atık kağıt yanmış durumda.

15.07.2024 11:48
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AYDIN'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangında, söndürme çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor. Alevlere 23 ilden gelen takviye ekipler ile beraber toplam 2 uçak, 4 helikopter, 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında, 12 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti. Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına müdahaleden ekipler güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verildi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu. Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı, iş makineleriyle alandan çıkarıldı. Söndürme sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde müdahale edildi.

'HORTUMLAR NEDENİYLE ALEVLER BÜYÜDÜ'

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri, içten içe yanan kağıtları söndürmek için yoğun mücadele verilirken, alevler fabrikanın kağıt ve kömür deposuna sıçradı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, gece saatlerinde olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının çıktığı ilk günde oluşan hortum ile dün öğle saatlerinde oluşan ikinci hortumun alevleri büyüttüğünü söyledi. Vali Canbolat, ilk tespitlere göre dün itibarıyla yangında 140 bin ton atık kağıdın yandığını söyledi. Alevlere 23 ilden gelen takviye ekipler ile beraber toplam 2 uçak, 4 helikopter, 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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