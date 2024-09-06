Söke'nin Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Söke'nin Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, halkın vatan savunmasındaki kararlılığını vurguladı. Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlik, Zeybek oyunları ile sona erdi.

06.09.2024 13:37
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Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, törendeki konuşmasında bugünün bağımsızlık aşkıyla yanmış yüreklerin zaferini, özgürlüğün kıymetini simgeleyen bir gün olduğunu vurguladı.

Söke halkının işgale boyun eğmediğini belirten Gül, "Sökeliler, vatanını canı pahasına savunmuş ve tarihte eşine az rastlanır bir hürriyet destanı yazmıştır. Bugün bu topraklarda bağımsız yaşamamızın sorumluluğunu taşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Sina İşçibaşı ve Münevver Babalı şiir okurken, tören Zeybek oyunları gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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