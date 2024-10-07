Söke Pamuk Üretiminde Verim Düşüşü Bekleniyor - Son Dakika
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Söke Pamuk Üretiminde Verim Düşüşü Bekleniyor

Söke Pamuk Üretiminde Verim Düşüşü Bekleniyor

Kuraklık nedeniyle Söke pamuğunda verim kaybı öngörülüyor, ancak kalite yüksek kalmaya devam ediyor.

07.10.2024 11:46
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Lif kalitesiyle dünyaca tanınan ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğunda bu yıl kuraklığın etkisiyle verimde azalma bekleniyor.

Ege'de pamuk üretiminin önde gelen merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 350 bin dönüm arazide hasat devam ediyor. Makine yardımıyla toplanan pamuklar, işlenmek üzere çırçır fabrikalarına götürülüyor. Yaklaşık 6 bin üreticinin geçimini sağladığı pamukta, bu yıl arazilerin yeteri kadar sulanamaması nedeniyle verimde bir miktar düşüş gözleniyor.

Avrupa Birliğinden 10 Eylül'de coğrafi işaret tescilini alan Söke pamuğunun katma değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, AA muhabirine, sulama ve hastalık sorunları nedeniyle sezona sorunlu başladıklarını söyledi.

En büyük problemlerinin kuraklık olduğunu vurgulayan Tanyeri, "Sulamadan dolayı barajlarımızda su yetersizdi. Barajdan bırakılan suyun en son noktasında bizim olmamızdan dolayı, zamanında su gelmediğinden sıkıntılar yaşadık. Hastalıklar yüzünden de sorunlar oldu. Zamanında sulayamadığımız parsellerde verim kaybı oldu. Kalitede bir kaybımız yok ama bazı parsellerde verim düşüklüğü yaşıyoruz. Zamanında sulanan ve hastalıklarla mücadelede başarılı olduğumuz arazilerimizde yeterli verim alıyoruz." diye konuştu.

Tanyeri, normalde dekarda 500-600 kilogram ürün aldıklarını, bu miktarın bazı arazilerde 300 kilograma kadar gerilediğini ifade etti.

Önceki sezon 160 bin ton pamuk ürettiklerini kaydeden Tanyeri, bu sezon kalitenin iyi olmasına rağmen bu miktara ulaşılamayacağını belirtti.

Pamuk fiyatlarının istedikleri seviyede olmadığını dile getiren Tanyeri, "Kalitede hiçbir sıkıntımız yok. Şu an çırçır işletmelerine giden üreticilerimizin pamuklarından da kaliteden bir şikayet gelmiyor. Zaten biz kalitede yıllardır başarılıyız. Bunun yanı sıra coğrafi işareti de aldık bu sene. O da bizim için sevindirici." dedi.

Tescillenen ilk pamuk

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel de ilk defa bir pamuk türünün coğrafi işaret aldığını belirterek, Söke pamuğunun, az çeperli, parlaklık değerleri fazla, lifleri uzun ve sarılık değerinin düşük olmasından dolayı tekstilciler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Söke pamuğundan dokunan ipliklerle üretilen ürünlerin ve kumaşların çok farklı olduğunu ifade eden Sağel, şunları kaydetti:

"Burada ilk önce kaliteyi tescil ettiriyorsunuz. Ondan sonra içine hiçbir başka pamuk koymadan sırf Söke'ye ait bir pamuğun içinde işleme yapıyorsunuz. Tescil alması ürünün pazarlanmasının da önünü açacaktır. Tabii bunlar hep zaman... Süreç ona göre ilerleyecek. O ilerleyen süreçte de bunun fiyat farkları elbette gelecektir. Bunu ilerleyen zamanlarda zaten kendimiz de göreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söke Pamuk Üretiminde Verim Düşüşü Bekleniyor - Son Dakika

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