Aydın'ın Söke ilçesinde pikabın çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı.
H.Ç'nin kullandığı 09 ADV 485 plakalı pikap, Söktaş mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Y. A'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sökede Yaya Kazası: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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